Бразильский сенатор запросил в Верховном суде экстрадицию Болсонару из США

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Верховный суд Бразилии рассмотрит запрос об экстрадиции экс-президента Жаира Болсонару из США для выяснения причастности к массовым беспорядкам, которые на прошлой неделе учинили его сторонники. Об этом сообщает портал G1.

Данный запрос сделал бразильский сенатор Ренан Кальхейрос. По его мнению, Болсонару должен быть экстрагирован в Бразилию в течение 72 часов. А в случае неявки экс-президента в суд его следует заочно арестовать как ответственного за действия протестующих.

Ранее стало известно, что Жаир Болсонару был госпитализирован в США из-за сильных болей в животе. Проблемы со здоровьем у экс-президента начались в 2018 году после покушения, в ходе которого он получил ножевое ранение в корпус. С тех пор экс-президент пережил несколько операций.