Предвыборная бомба: что известно о скандале с найденными у Байдена секретными документами

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Доступ к правительственным секретным бумагам США был не только у президента Джо Байдена, но и у его сына Хантера, а хранились они в обычном гараже частного дома президентской четы. На американский Минюст обрушилась информационная бомба от журналистов CNN - Джо Байден скрывал секретные документы. В правовом ведомстве об этом знали, но перед общественностью пришлось объяснятся только после утечки данных.

«Вечером 4 ноября 2022 года в Минюст поступила информация, что Белый дом уведомил архивы о том, что документы с грифом "секретно" были обнаружены в офисе Центра дипломатии и глобального взаимодействия, расположенном в Вашингтоне. Этот офис не уполномочен хранить секретные документы. 9 ноября ФБР выяснило - была ли неправомерно использована секретная информация. 14 ноября я поручил прокурору США Джону Лаушу провести предварительное расследование», - заявил генеральный прокурор министерства юстиции США Меррик Гарланд.

То, что информация содержит гостайну Байден, как он сам признается, не знал. Еще одна порция документов была найдена теми же помощниками, но уже в его частной резиденции в Делавере, в любимом президентском корветте и это тоже для главы Белого дома оказалось полным сюрпризом.

«Как я уже говорил ранее, мой корветт стоит в запертом гараже. Он не стоит на улице. Я серьезно отношусь к секретным документам и материалам. Я также сказал, что мы целиком и полностью сотрудничаем с министерством юстиции», - объяснился Байден.

Документы датированы периодом с 2013 по 2016 годы, когда Байден занимал пост вице-президента. Содержимое не раскрывают, известно, что внутри данные разведки и материалы с брифингов об Иране, Великобритании и Украине. Доступ к тому самому гаражу, где находился корвет, был и у сына Байдена - Хантера, этот адрес он указывал в качестве основного в своих кредитных картах.

«Джо Байден, как мы узнали, в отличие от Мар-а-Лаго, держал у себя отнюдь не коктейльные салфетки. А актуальные и секретные сведения о ряде стран, включая Украину. Когда Джо Байден прибыл в Киев с последним официальным визитом в качестве вице-президента, его сынок-наркоман Хантер все еще загребал десятки тысяч долларов в месяц, хотя даже не появлялся в совете директоров Burisma, крупнейшей газовой компании Украины. Итак, есть ли связь - если что, я просто рассуждаю - между поездкой Джо Байдена на Украину на "борту номер два" и тем, что его сын разбогател на Украине, не ударив и пальцем о палец?», - задался вопросом обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Мар-а-Лаго, о которой говорит ведущий, резиденция Дональда Трампа. В августе прошлого года ФБР провели там обыски. Изъяли более трехсот секретных документов. Начали расследование сразу по трем статьям: удаление или уничтожение правительственных документов, уничтожение или сокрытие записей, нарушения закона о шпионаже. Теперь секретные документы нашли у действующего президента, но ФБР заводить уголовные дела не спешит. Трамп обрушился критикой.

«Прокуроры слабы, неэффективны и боятся делать то, что обязаны. Выборы были сфальсифицированы, теперь мы теряем нашу страну. Мы не можем этого допустить. Вернем Америке былое величие», - призвал Дональд Трамп.

К слову, гонения на Трампа начались с отмашки того самого генпрокурора, на стол которого сейчас легли папки с делом против Байдена. Меррик Гарланд в неловком положении: с одной стороны дело Трампа может сорваться, с другой - дело Байдена нужно вести с таким же пристрастием, иначе обвинят в двойных стандартах. В Белом доме пытаются спустить все на тормозах.

«Позвольте мне сказать, что я не собираюсь пускаться в необоснованные рассуждения. Вы спрашиваете меня о чем-то в будущем. Я говорю вам, что я не собираюсь опережать решение Министерства юстиции. Президент был удивлен, что эти записи были найдены. Он и его команда не знает, что в них, как только они поняли, что это за документы, они немедленно передали их», - попыталась оправдать главу Белого дома перед журналистами его официальный представитель Карин Жан Пьер.

Чаша весов приведена в равновесие: ситуации Байдена и Трампа идентичны. Какое бы решение не принял прокурор, оно определенно станет политическим резонансом в преддверии президентских выборов. Республиканцы и демократы остаются верны партиям и продолжают обвинения в адрес друг друга.

«Тогдашний вице-президент Байден прихватил с собой секретные документы и хранил их годами и критиковал Трампа в то время, когда у него были эти секретные документы. И только после того, как они были раскрыты, он вернул их обратно», - напомнил член Республиканской партии Стив Скализ.

Демократы в стороне не остаются и перешли в контратаку.

«Это республиканское лицемерие в чистом виде. Когда у бывшего президента было найдено 320 документов в его личной резиденции, они сказали, что, цитирую, это не будет приоритетом. Что сделал президент Байден, так это сообщил об этом в архивы, сообщил правоохранительным органам. Это именно то, как вы должны поступать в этой ситуации», - парировал избранный председатель фракции демократов в Палате представителей Пит Агилар.

Еще одна любопытная деталь: документы Трампа были найдены агентами ФБР, получившими официальный ордер на обыск, а документы Байдена - неофициальными лицами. Теперь Америка с нетерпением ждет февраля, когда Байден должен объявить о своем решении: будет ли он баллотироваться на второй срок.