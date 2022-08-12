Politico: расследование ФБР против Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком

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Федеральное бюро расследований проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Оно касается потенциального нарушения им Закона о шпионаже. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на ордер на обыск.

Выяснилось, что у Трампа были документы с пометкой «TS/SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной классификации секретности. Также при обыске нашли рукописную записку и документ с пометкой «Информация о президенте Франции».

Обвинительный приговор за нарушение Закона о шпионаже может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы. Сам экс-глава США считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

Ранее стало известно, что при обыске имения Мар-а-Лаго Дональда Трампа агенты ФБР искали секретные материалы, которые связанныес ядерным оружием. Агенты спецслужб могли искать документы, которые экс-президент забрал из Белого дома.