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Байден пошутил, отвечая на вопрос о выборах

Ян Брацкий
09:30 31.12.2022
Глава Белого дома выразил надежду на то, что 2024 должен стать «хорошим годом».
Байден пошутил, отвечая на вопрос о выборах
© Фото: Chris Kleponis, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналистов о предстоящих в 2024 году выборах. Корреспондентов интересовал вопрос, обсуждал ли глава Белого дома свое выдвижение на новый срок с близкими?

«Скоро предстоят выборы? Я этого не знал», - ответил Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.

Кроме того, 46-й президент США выразил надежду на то, что 2024 год должен стать «хорошим годом».

Американцы будут выбирать президента в 2024 году. О своих планах баллотироваться на второй срок Байден упоминал несколько раз, но не приводил никакой конкретики. По его словам, окончательное решение будет зависеть от мнения семьи и вердикта врачей. Что касается главного оппонента действующей власти Дональда Трампа, то он неоднократно заявлял о своем намерении пойти на выборы и второй раз возглавить Белый дом.

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