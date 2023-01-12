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Reuters сообщило об обнаружении секретных документов в гараже Байдена

Ян Брацкий
19:10 12.01.2023
Республиканцы в Конгрессе намерены инициировать специальное расследование после обнаружения у Джо Байдена документов с грифом «секретно».
Reuters сообщило об обнаружении секретных документов в гараже Байдена
© Фото: Oliver Contreras - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Небольшое количество секретных документов были найдены в гараже дома президента США Джо Байдена в Уилмингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов главы Белого дома. Бумаги с грифом «секретно» хранились не только на стеллажах в гараже, но и в примыкающей к нему комнате.

Между тем, республиканцы в Конгрессе США планируют провести расследование из-за обнаруженных у Байдена секретных документов. Со слов конгрессмена Пола Госара, за небрежное хранение подобного рода бумаг предусмотрено суровое наказание, вплоть до десяти лет заключения.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что доверенные лица Джо Байдена нашли секретные документы в его бывшем кабинете. Это произошло перед промежуточными выборами в 2022 году. Позже журналисты уточнили, что в документах содержались разведданные об Украине, Великобритании и Иране. Сам глава Белого дома удивился подобным новостям, сообщив, что ничего не знает о документах и их содержании.

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