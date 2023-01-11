Белый дом: секретные документы в офисе Байдена стали для него «сюрпризом»

© Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP Consolidated News Photos GlobalLookPress

Министерство юстиции США изучает документы, найденные в бывшем кабинете американского президента Джо Байдена, его команда также сотрудничает в ходе этого процесса. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден серьезно относится к засекреченной информации, но обнаружение документов стало для него «сюрпризом» и он не знает об их содержании. Сейчас документы изучает Минюст, а администрация президента считает, что правильно ведет себя в сложившейся ситуации, несмотря на то, что с момента обнаружения документов в начале ноября прошлого года до появления информации об этом прошло два месяца, сказала Жан-Пьер.

«Как только его (Байдена — Прим. ред.) адвокаты поняли, что документы там, они поступили правильно и немедленно сдали их в архив. Как он сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося», — уточнила она.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что доверенные лица президента нашли документы под грифом «секретно» в бывшем кабинете Байдена перед промежуточными выборами в 2022 году. Материалы относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом. Телеканал CNN позже уточнил, что в секретных документах оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. В Белом доме признали, что Байден пользовался офисом с 2017 по 2020-й годы, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаружением в его офисе секретных документов и не в курсе их содержания.

Летом 2022 года агенты ФБР США нашли секретные документы, связанные с ядерным оружием, в имении Мар-а-Лаго экс-президента Дональда Трампа. В связи с этим против него начали расследование о шпионаже, которое может обернуться уголовным преследованием и тюремным сроком.