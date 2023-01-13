Глава МИД Сербии обозначил красные линии по ситуации вокруг Косово

© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич по итогам встречи с советником главы Государственного департамента США Дереком Шолле озвучил позицию Белграда по Косово и Метохии. Красные линии он обозначил в эфире RTRS.

Глава МИД отметил, что Сербия выступает против признания независимости Косово и членства его в ООН. Дачич добавил, что новых переговоров об уже достигнутых договоренностях, в частности о формировании Сообщества сербских общин, не будет.

«Нет признанию Косово. Нет согласию на членство Косово в ООН», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии также заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица. Позже косовскими властями были задержаны еще два сербских правоохранителя, после чего ситуация в регионе обострилась еще больше.

Однако 28 декабря Александр Вучич призвал выставивших баррикады на севере Косово соотечественников демонтировать заграждения дорог. Это было мотивировано тем, что Белград, по его словам, получил «надежные гарантии». Кроме этого, Приштина отпустила под домашний арест Деяна Пантича.