Российский посол заявил, что ситуация в Косово находится «на последней черте»

Высока вероятность, что конфликт может перерасти в кровопролитие.

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В данный момент ситуация в непризнанной Республике Косово резко обостряется и находится «на последней черте», за которой может наступить кровопролитие. Об этом в понедельник заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Тенденция очень опасная, я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния», - приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что прошла самая напряженная ночь со времен югославского конфликта. Он отдал приказы, необходимые для защиты страны. В боевую готовность приведена армия.

До этого спецназ Косово вошел в сербские районы региона, нарушив резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН. В ответ сербы начали возводить баррикады, чтобы не допустить дальнейшего продвижения силовиков.