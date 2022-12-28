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Косовские власти освободят полицейского, из-за которого сербы вышли на баррикады

Анна Касаткина
15:30 28.12.2022
Переговоры с представителями США и ЕС на эту тему провел президент Сербии Александр Вучич.
Косовские власти освободят полицейского, из-за которого сербы вышли на баррикады
© Фото: Vedat Xhymshiti, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Бывшего полицейского Деяна Пантича, из-за ареста которого в Косово начались протесты сербского населения, отпустят под домашний арест. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Blic.

По информации издания, сербский лидер провел переговоры на эту тему с представителями США и Евросоюза.

Предполагается, что Пантич после освобождения сначала направится в больницу, где исследуют его состояние после трех недель заключения.

Пантича в начале декабря на КПП Яринье арестовали косовские силовики, после этого проживающие в регионе сербы выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. В канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии также заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица.

Позже косовскими властями были задержаны еще несколько сербских правоохранителей, из-за чего ситуация в регионе обострилась еще больше. Во вторник, 27 декабря, на фоне нарастающего напряжения сербская армия была приведена в высшую степень боевой готовности.

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