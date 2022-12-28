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Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады

Сергей Лебедев
20:40 28.12.2022
По его словам, Белград получил «надежные гарантии».
Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Global Look Press
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Сербский президент Александр Вучич обратился к соотечественникам с просьбой демонтировать баррикады в непризнанном Косове. Об этом в среду сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

«Вучич предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим в связи с гарантиями, и попросил наших сербов покинуть баррикады», - цитирует ТАСС чиновника.

Напомним, ситуация накалялась после ареста бывшего косовского полицейского, этнического серба, Деяна Пантича. Всего с 10 декабря силовики из Приштины задержали троих бывших полицейских сербского происхождения.

Требование освободить соотечественников стало основным лозунгом, под которым сербы сплотились и вышли на баррикады. Сегодня стало известно, что Деян Пантич отпущен до 9 января под домашний арест.

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