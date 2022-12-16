На севере Косово задержан еще один бывший полицейский-серб

Ранее в самопровозглашенной республике были задержаны Милян Аджич и Деян Пантич. После задержания второго обстановка в северной части Косово обострилась еще больше.

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Правоохранители непризнанного Косово задержали еще одного бывшего полицейского-серба Сладжана Трайковича в северной части Косовска-Митровицы, сообщает портал Kosovo online.

«Задержанный живет в районе со смешанным населением Бошнячка Махала, он один из сотрудников полиции, которые подали в отставку. Его жена подтвердила факт задержания и сказала, что его подозревают в военных преступлениях», - говорится в сообщении.

Таким образом, Трайкович стал уже третьим полицейским сербской национальности, который был задержан косовскими правоохранителями.

Ранее в самопровозглашенной республике были задержаны Милян Аджич и Деян Пантич. После задержания второго обстановка в северной части Косово обострилась еще больше. Север Косово оказался под блокадой и со стороны протестующих сербов, и со стороны полиции.

Ранее в Сербии заявили, что косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете в республике. В свою очередь косовская сторона заявила, что было проведено свое собрание муниципалитета из-за того, что сербские представители еще в начале прошлого месяца подали в отставку.