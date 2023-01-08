G1: сторонники Болсонару захватили здание конгресса и резиденцию президента в столице Бразилии

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В столице Бразилии сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару вторглись в здание Национального Конгресса с палками и камнями, сообщает местное издание G1.



«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», - следует из материала на портале G1.

Также у газеты Folha есть информация, что протестующие пробыли в здании конгресса недолго и уже покинули его. Местная полиция использовала против протестующих перцовый газ и шумовые гранаты.

Ранее обострилась ситуация на границе между Сербией и Косово. Причиной стал арест бывшего косовского полицейского, этнического серба, Деяна Пантича. Всего с 10 декабря косовские власти задержали троих бывших полицейских сербского происхождения. Ранее некоторые из них демонстративно сложили с себя полномочия, отказавшись подчиняться приказам из Приштины.