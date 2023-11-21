Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за последствий урагана

© Фото: МЧС РФ

В Красноярском крае объявили режим ЧС, чтобы устранить последствия мощного урагана, который пришел регион в воскресенье. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

«Для ликвидации последствий прошедшего циклона правительством края введен режим ЧС», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что режим ввели в 25 районах края.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что 50 тысяч человек в сибирских и южных районах страны остались без электричества. Больше всего пострадали Кузбасс и Алтайский край.

Метеоролог Вильфанд назвал пришедший в Сибирь ураган нестандартным. Это сильнейший ураган за последние 50 лет. В Кемеровской области дерево упало на машину с людьми.