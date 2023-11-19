В Новокузнецке дерево упало на машину и раздавило двух людей внутри

Двум пенсионерам удалось выжить, их доставили в больницу.

© Видео: novokuznetsklife, Telegram © Фото: novokuznetsklife, Telegram

В Новокузнецке дерево упало на автомобиль, два человека погибли, сообщает кузбасский СК.

Из-за мощного ураганного ветра огромный тополь упал на машину, дерево вырвало с корнем, оно рухнуло прямо на центральную часть кузова в районе сидений.

В момент ЧП в машине находились четыре человека, двое из них погибли. На место прибыли спасатели. В региональном ГУ МЧС «Звезде» сообщили, что специалисты проводили деблокировку и стабилизацию авто.

Также в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что в автомобиле, после того, как с него сняли крышу, на водительском и пассажирском сидении - два тела.

Жертвами произошедшего стали 58-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые находились на передних сиденьях. Двум пенсионерам - 71-летней женщине и 72-летнему мужчине удалось выжить, их доставили в больницу.

Сейчас на месте работают следователи, возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее в Новокузнецке из-за сильного ветра на женщину возле торгового центра упала огромная рекламная вывеска. Момент ЧП попал на видео.