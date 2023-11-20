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Вильфанд назвал совершенно нестандартным ураган в Сибири

Надежда Котормус
Ирина Елагина
13:51 20.11.2023
Несколько сибирских регионов пострадали из-за сильнейшего урагана: несколько человек погибли, разрушен ряд домов, многие населенные пункты остались без света.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Сибири устраняют последствия урагана, который синоптики назвали сильнейшим за последние 50 лет. Ветер срывал крыши и вырывал с корнем деревья, рвал провода. Есть погибшие и пострадавшие. Без света до сих пор остаются больше 70 тысяч человек. О непогоде - Надежда Котормус.

Поваленные заборы и сорванные крыши - все, что мощные порывы ветра крушили за секунды, сегодня приходится приводить в порядок часами.

Разгул стихии жители Сибири окрестили ураганом века. В Красноярском крае порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Без света до сих пор остаются 150 населенных пунктов. Аварийные бригады работают на территории всего региона.

Самые трагичные последствия в Кузбассе. В Новокузнецке в результате порыва ветра огромное дерево рухнуло на движущийся автомобиль. Пассажир и водитель погибли. Еще двое оказались в ловушке. Достать их удалось лишь с помощью аварийных служб.

В поселке Новый городок в результате падения кровли погиб сторож. В Новокузнецке рухнувшая на голову пешехода вывеска едва не стала причиной еще одной трагедии. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу.

В Алтайском крае стихия блокировала транспортные потоки. Поваленные деревья стали причиной закрытия трасс. В Барнауле и его окрестностях ураган сорвал крыши с поликлиники и двух школ. Есть и жертвы. Женщину придавило кровлей.

Новосибирской области от стихии досталось меньше, чем соседним регионам. По данным муниципальной аварийной службы, поступило более 40 обращений. Среди последствий - порывы линий электропередачи, есть и пострадавший. Травму из-за упавшей ветки получил пешеход. За сутки температура из плюсовой резко ушла в устойчивый минус. И теперь опасность для новосибирцев представляют уже не порывы ветра, а гололед.

Оценка разрушений и подсчет убытков продолжаются. Одна из страховых компаний региона уже сообщила об общей сумме исков пострадавших на восемь миллионов рублей.

В Красноярском крае порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Без света до сих пор остаются 150 населенных пунктов. Аварийные бригады работают на территории всего региона, сообщает 7 канал Красноярск.

Из Сибири непогода двинулась на юг. Курск, Воронеж, ряд городов Крыма это утро встретили в многочасовых пробках. Уехать порой было невозможно и на общественном транспорте. Переполненные автобусы с трудом взбирались по заснеженным подъемам.

По данным синоптиков, в ближайшие дни сложные погодные условия ждут жителей 16 российских регионов.

«В Сибири ситуация совершенно нестандартная. Любое изменение циркуляции приводит к тому, что воздушные массы, поступающие с севера и с юга, они находятся в противодействии и между ними формируются хорошо выраженные фронтальные разделы, и именно они приводят к ураганным ветрам», - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сильный ветер и осадки ожидаются в Белгородской, Воронежской и Новосибирской областях. Особенно трудной может оказаться обстановка в Крыму и Краснодарском крае. Порывы ветра на полуострове, по оценкам синоптиков, могут достигать 35 метров в секунду.

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