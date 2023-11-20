Из-за непогоды 50 тысяч россиян остались без электричества

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Около 50 тысяч россиян оказались без электричества из-за мощных ветров. В Минэнерго пообещали устранить последствия непогоды в Крыму до конца сегодняшнего дня, а в Кемеровской области и Алтайском крае до середины завтрашнего.

«На текущий момент порядка 50 тысяч человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, Юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму. Мы понимаем, что до конца сегодняшнего дня все последствия непогоды будут устранены», - передает ТАСС сообщение замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака.

Он отметил, что в Сибири ситуация сложнее, и шесть регионов серьезно пострадали, особенно это касается Кузбасса и Алтайского края. Там восстановление займет больше времени. В то же время в Красноярском крае, по словам Грабчака, энергоснабжение будет восстановлено уже сейчас, а основные аварийные работы завершатся в течение двух дней.

Электричество было отключено в нескольких регионах Сибири из-за урагана. В Иркутской области свет отключили в 55 населенных пунктах. Из-за непогоды также погибли и пострадали жители Сибири.