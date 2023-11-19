Число погибших сотрудников ООН в секторе Газа достигло 104

Конфликт длится уже 43 дня. Количество жертв со стороны мирного населения составляет 12 тысяч.

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С 7 октября, с момента эскалации палестино-израильского конфликта, 104 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа.

«Всего с начала войны были убиты 104 сотрудника», - передает РИА Новости.

Все миссии ООН преимущественно располагались в более безопасных - южных - регионах сектора Газа. Передислокация позволила также поддерживать жителей Газы и поставлять гуманитарную помощь.

Среди мирного населения количество жертв исчисляется тысячами - 12 300 человек, среди которых 5 000 детей. Около 70% погибших в секторе Газа составляют дети и женщины. Армия обороны Израиля наносит удары по лагерям беженцам, школам и больницам в Газе. Эти здания используются в качестве убежища для мирных жителей. По мнению ЦАХАЛ, в данных учреждениях ХАМАС располагает свои штабы и хранит оружие.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан гуманитарной катастрофой библейского масштаба. Российская сторона призывает к полному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, а решением конфликта может стать только создание Палестинского государства.