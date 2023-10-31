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В ООН сообщили, что почти 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Владимир Рубанов
05:09 31.10.2023
Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что это нельзя назвать «сопутствующими потерями».
В ООН сообщили, что почти 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети
© Фото: Газа Omar Al-Dirawi Keystone Press Agency Globallook Press
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Около 70% погибших в секторе Газа составляют дети и женщины, заявил на заседании Совбеза ООН руководитель агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини. По его словам, это нельзя назвать «сопутствующими потерями», сообщает ТАСС.

Лаззарини огласил данные организации Save the Children о том, что почти 3200 детей было убито в Газе за три недели. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявил, что в анклаве нет безопасных мест.

Под удар попадают церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, где пытаются найти убежище мирные жители сектора Газа, сказал Лаззарини. В переполненных зданиях организации в антисанитарных условиях живут больше 670 тысяч перемещенных лиц. У них ограничено количество еды, они спят на полу без матрацев или на улице под открытым небом.

«Слишком много людей были убиты в поисках безопасности. Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием», - сказал руководитель БАПОР.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан гуманитарной катастрофой библейского масштаба. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

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