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СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газы без поправки РФ о перемирии

Елизавета Кондрикова
00:40 16.11.2023
Резолюция Мальты призывает к длительным гуманитарным паузам, но не к перемирию и прекращению боевых действий в регионе, как то предлагает российская сторона.
СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газы без поправки РФ о перемирии
© Фото: Eskinder Debebe, XinHua Globallookpress
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Совет Безопасности ООН принял ближневосточную резолюцию Мальты по сектору Газа, акцент которой делался на защите детей, с призывом к объявлению длительных гуманитарных пауз в Газе для обеспечения оказания ООН помощи мирному населению.

Поправка России к резолюции с предложением об установлении немедленного устойчивого гуманитарного перемирия в регионе не была принята.

«Совет Безопасности принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, а также к созданию срочных и расширенных гуманитарных коридоров по всему анклаву для спасения и защиты жизней гражданского населения», - говорится в заявлении ООН.

Российская сторона призывала к полному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. За поправку проголосовали пять стран, против выступили США, и еще девять государств воздержались.

Согласно принятой резолюции, ООН также выступает за соблюдение международного гуманитарного права в зоне конфликта, особенно в том, что касается защиты мирного населения - детей в частности.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя выступил за немедленное прекращение кровопролития на Ближнем Востоке с тем, чтобы не допустить распространения палестино-израильского конфликта на весь регион, поскольку «иначе конфликт никогда не остановить».

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