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Число погибших в Газе с начала военных действий превысило 12 тысяч мирных граждан

Ирина Егорова
21:34 18.11.2023
Жертвами палестино-израильского конфликта стали более пяти тысяч детей.
Число погибших в Газе с начала военных действий превысило 12 тысяч мирных граждан
© Фото: Ayman NobaniXinHua, Global Look Press
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С начала военных действий в секторе Газа уже погибло более 12 300 человек, среди которых 5 000 детей. Об этом сообщили власти палестинского анклава, передает РИА Новости. Палестино-израильский конфликт длится уже 42 дня и количество жертв только растет.

Такие большие цифры объясняются тем, что армия обороны Израиля наносит удары по лагерям беженцам, школам и больницам в Газе, здания которых выступают убежищем для мирных жителей. По мнению ЦАХАЛ, в данных учреждениях ХАМАС располагает свои штабы и хранит оружие. 

Урегулирование палестино-израильского конфликта должно осуществляться путем создания независимого Палестинского государства, считают президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси.  

Российская сторона призывает к полному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, а Совет Безопасности ООН принял ближневосточную резолюцию Мальты. В документе акцент делается на защите детей, с призывом к объявлению длительных гуманитарных пауз в Газе для обеспечения оказания ООН помощи мирному населению. 

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