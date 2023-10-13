ООН перевела свои миссии в Газе на юг сектора

© Фото: IMAGO Atia Darwish apa images Globallookpress

Руководство ООН приняло решение о перемещении всех миссий организации в более безопасные - южные - регионы сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС.

«Подразделения ООН перевели сотрудников и свою деятельность к южной части сектора», - заявили в штаб-квартире Всемирной организации.

В ООН уточнили, что передислокация позволит поддерживать жителей Газы и поставлять гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что ООН обратилась к Израилю с просьбой отменить предписание жителям Газы покинуть приграничную зону и уехать на юг сектора. Тель-Авив выступил с таким обращением после решения провести наземную военную операции с Газе. Президент России Владимир Путин предостерег ЦАХАЛ от опасных последствий подобного вторжения. По информации пресс-службы армии Израиля, началась эвакуация жителей Газы к границе с Египтом.