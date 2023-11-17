В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: Зеленский боится нового «майдана» на Украине

Владимир Рубанов
13:39 17.11.2023
Зеленский допускает, что в стране начнутся события, которые приведут к смещению действующей власти.
Bloomberg: Зеленский боится нового «майдана» на Украине
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Владимир Зеленский опасается того, что на Украине может готовиться новый «майдан» с целью смещения действующей власти. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Bloomberg.

Зеленский допускает, что в стране начнутся события, которые он в беседе с журналистами назвал «Майдан-3», делая отсылку «к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах», сообщает агентство.

Зеленский традиционно обвинил Россию в подготовке грядущего переворота, не указав, кто готовил предыдущие два «майдана».

Внутренняя ситуация на Украине накалилась после интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он назвал ситуацию на поле боя тупиковой для Киева. В офисе Зеленского осудили оценку Залужного.

В то же время в Time вышел материал о том, что окружение Зеленского не верит в военную победу над Россией, а некоторые военные и бывшие соратники Зеленского стали высказываться в пользу Залужного как сменщика того на посту.

Скандал вызвала также внезапная отставка главы сил специальных операций ВСУ, а помощник Залужного внезапно погиб от взрыва.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 В стране и мире
Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать без поддержки Запада
14:20 В стране и мире
Посол Израиля сообщил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
14:03 В стране и мире
ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на село Новая Таволжанка Белгородской области
13:39 В стране и мире
Bloomberg: Зеленский боится нового «майдана» на Украине
12:38 В стране и мире
Биометрические загранпаспорта подорожают до 6 тысяч рублей
Популярное
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.