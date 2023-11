В стране и мире Bloomberg: Зеленский боится нового «майдана» на Украине Владимир Рубанов Зеленский допускает, что в стране начнутся события, которые приведут к смещению действующей власти. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Владимир Зеленский опасается того, что на Украине может готовиться новый «майдан» с целью смещения действующей власти. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Bloomberg. Зеленский допускает, что в стране начнутся события, которые он в беседе с журналистами назвал «Майдан-3», делая отсылку «к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах», сообщает агентство. Зеленский традиционно обвинил Россию в подготовке грядущего переворота, не указав, кто готовил предыдущие два «майдана». Внутренняя ситуация на Украине накалилась после интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он назвал ситуацию на поле боя тупиковой для Киева. В офисе Зеленского осудили оценку Залужного. В то же время в Time вышел материал о том, что окружение Зеленского не верит в военную победу над Россией, а некоторые военные и бывшие соратники Зеленского стали высказываться в пользу Залужного как сменщика того на посту. Скандал вызвала также внезапная отставка главы сил специальных операций ВСУ, а помощник Залужного внезапно погиб от взрыва. Экспертное мнение и аналитика