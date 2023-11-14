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Зеленский против Залужного: к чему приведет внутренний раскол в Киеве

Россина Бодрова
Ирина Егорова
19:47 14.11.2023
Целью визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон является не только просьба об очередном пакете финансовой помощи, но и о согласовании замены Залужному.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Marcus Golejewski, President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Ряд уголовных дел против высокопоставленных украинских офицеров будут заведены в ближайшие дни, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Одним из фигурантов по делу «о сдаче юга Украины» проходит сам главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению многих западных СМИ внутренний раскол в Киеве может привести к бунту украинской армии или даже к военному перевороту.

Череда кадровых перестановок в Киеве, провальное контрнаступление ВСУ, вторую фазу которого отменил украинский главком привели к противостоянию Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Некоторые высокопоставленные чиновники и советники Зеленского открыто говорят о его отстранении от власти, чтобы подготовить почву для мирных переговоров с Россией.

Экс сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон анализирует последние украинские события, где связывает в одну логическую цепь убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова и нарастающую на Западе усталость от поведения Зеленского.

«Весь последний год мы наблюдаем раздор внутри украинского оборонного ведомства. Люди, которые на стороне Залужного, придут с оружием в руках, такое часто случалось, когда армия свергала своего лидера под предлогом его коррумпированности и некомпетентности - так что да, Залужного могут рассматривать как того, кем можно заменить Зеленского», - Ларри Джонсон, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США.

С другой точки зрения - вооруженного госпереворота и марша против президента Украины не будет. Зеленскому просто найдут замену в Вашингтоне, считает политолог Дмитрий Солонников.

Очередной пакет финансовой помощи от США может быть согласован уже в декабре. В случае, если американский конгресс сумму сократит, остаток придется выплачивать Евросоюзу. А там этому уже не очень рады, например, президент Франции Эммануэль Макрон заговорил заговорил о честных переговорах Украины с Россией и выступил против очередного финансирования.

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