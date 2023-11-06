Помощник Залужного Честяков погиб при взрыве гранаты у себя дома под Киевом

Сын Залужного, который находился во время взрыва гранаты с ним в доме, получил тяжелые ранения.

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Помощник главкома ВСУ Геннадий Честяков погиб в собственном доме в результате взрыва гранаты, его сын-подросток получил тяжелые ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Залужный.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей», - написал главком ВСУ.

По данным украинских СМИ, его 13-летний сын получил тяжелые ранения, сейчас он госпитализирован. В момент взрыва в доме также присутствовали жена и дочь помощника Залужного. По предварительным данным, они не пострадали.

Ранее в статье для Economist Залужный публично раскритиковал Зеленского, отметив, что ВСУ зашли в тупик. Он также признал провал украинского наступления и что не смог оправдать надежд, которые на него возлагали на Западе.