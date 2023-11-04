Уволенный командующий ССО Украины Хоренко узнал об отставке из СМИ

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Бывший командующий силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке от журналистов. По словам высокопоставленного военного, для него эти известия стали полной неожиданностью.

«Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком (ВСУ Валерий Залужный - прим. ред.) должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», - рассказал Хоренко в интервью «Страна. ua».

На вопросы о возможных конфликтах с властями или с представителями командования Хоренко отвечать не стал. О смене командования силами спецопераций ВСУ стало известно накануне. Владимир Зеленский своим указом назначил на эту должность Сергея Лупанчука.