В стране и мире В офисе Зеленского осудили слова Залужного о тупике в конфликте Иван Жарков Комментарий главкома ВСУ британскому изданию The Economist о провале контрнаступления напугал Запад. В офисе Зеленского считают, что Залужный наговорил лишнего. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте. «На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты», — сказал Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона. Замглавы офиса Зеленского заявил, что статья со словами Залужного стала причиной паники на Украине и Западе. «Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?», — добавил Жовква. Напомним, в статье журнала The Economist, которая опубликована на этой неделе, Валерий Залужный назвал ситуацию на фронте тупиковой и бесперспективной для ВСУ. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает позицию Залужного попыткой оправдать провал наступления, не обидев при этом НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что говорить о возможности победы Украины абсурдно. По его мнению, конфликт не зашел в тупик, поскольку Россия последовательно достигает целей СВО. Чем скорее Киев осознает отсутствие перспектив на поле боя, тем бастрее разрешится ситуация и откроются новые перспективы.

