Байден заявил Си Цзиньпину, что США продолжат поставлять оружие Тайваню

По словам Джона Кирби, продолжение поставок вооружения связано с желанием Соединенных Штатов предоставить Тайваню возможности для самообороны.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден оповестил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о планах Вашингтона продолжать поставки вооружения Тайваню, несмотря на протесты Пекина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент Байден очень ясно дал понять, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого, нет изменений в нашей политике "одного Китая"», - передает его слова ТАСС.

Чиновник добавил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат отправлять на остров оборонительные средства в рамках американского Закона об отношениях с Тайванем.

Представитель Белого дома также отметил, что продолжение поставок оружия связано с желанием Вашингтона дать Тайваню возможности для самообороны.

Напомним, накануне вечером лидеры США и Китая провели встречу в Сан-Франциско, в рамках которой приняли решение о возобновлении общения между военными на высоком уровне. После окончания переговоров глава Белого дома заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина «диктатором», несмотря на продуктивные результаты прошедшей встречи. В китайском МИДе в свою очередь назвали слова американского президента «крайне ошибочными и безответственными».