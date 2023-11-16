Байден после встречи с лидером КНР снова назвал его диктатором

Ранее прошла встреча лидеров США и КНР, которую в Белом доме назвали «одной из самых продуктивных».

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Президент США Джо Байден сказал журналистам, что продолжает считать председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», несмотря на продуктивные результаты прошедшей ранее встречи между лидерами двух стран. Об этом стало известно из публикации CNN.

«Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», - сказал президент на пресс-конференции.

Байден ответил таким образом на вопрос, будет ли он продолжать считать и называть своего китайского коллегу «диктатором», как это случалось раньше, особенно по итогам «одной из самых продуктивных» двусторонних встреч в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Китайская сторона к данному моменту никак не прокомментировала это высказывание американского президента.

Ранее в Белом доме сказали, что встреча между двумя лидерами прошла в откровенном и конструктивном ключе, а сам Байден подчеркнул «реальный прогресс» в отношениях между Китаем и США.