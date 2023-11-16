Лидеры КНР и США договорились о возобновлении общения между военными

Си Цзиньпин и Джо Байден провели встречу в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели двустороннюю встречу, в рамках которой приняли решение о возобновлении общения между военными на высоком уровне. Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua.

Также стороны объявили об установлении межправительственного диалога по искусственному интеллекту и создании рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с наркотиками, подчеркнув важность наращивания совместных усилий в области изменения климата.

Напомним, американский и китайский лидеры встретились накануне в Сан-Франциско, куда Си Цзиньпин прибыл для участия в саммите АТЭС. В рамках двусторонних переговоров стороны обменялись мнениями о развитии отношений между государствами. Байден назвал американо-китайские взаимоотношения «самыми важными» в мире.