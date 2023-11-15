Байден и Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят встречу в Сан-Франциско.

Американский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту. Глава Белого дома также назвал двусторонние отношения США и КНР «самыми важными» во всем мире.

Генсек ЦК Компартии Китая в свою очередь отметил, что державы не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом. Он добавил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания двух государств.

Ранее руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев предположил, что смысл встречи лидеров двух стран на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заключается в том, чтобы придать более положительное направление китайско-американским отношениям. Эксперт считает, что от встречи можно ожидать некоторого прогресса, однако многие обозреватели призывают не обольщаться.