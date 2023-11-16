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В Китае назвали слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине» безответственными

Сергей Лебедев
11:44 16.11.2023
В МИД КНР заявили, что выступают против политических манипуляций.
В Китае назвали слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине» безответственными
© Фото: Ding Lin, XinHua, Global Look Press
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Слова американского президента Джо Байдена о том, что китайский лидер Си Цзиньпин является диктатором, крайне ошибочны и безответственны. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

«Китай решительно выступает против политических манипуляций», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Напомним, накануне Джо Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина «диктатором». Такой позиции лидер США придерживается из-за того, что председатель КНР управляет коммунистической страной.

Перед этим на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) прошла встреча руководителей двух государств. Она, как отмечается, была проведена в конструктивном и откровенном ключе.

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