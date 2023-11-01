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Очередь на спасение: как работает КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

Константин Коковешников
21:12 01.11.2023
По последним данным, через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом вышли 76 раненых палестинцев, а также 335 человек с иностранными паспортами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Khaled OmarXinHua Global Look Press
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Более ста человек с двойным гражданством покинули сектор Газа через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщил канал Al Arabiya. Официальный Каир при этом собрал на границе крупную группировку бронетехники - власти боятся прорыва толп беженцев на Синай.

Двадцать шестого октября в Москве с визитом побывала делегация ХАМАС, Россия потребовала освобождения заложников, возможно кому-то из них удалось выйти из сектора Газа через КПП «Рафах». По последним данным, через пропускной пункт вышли 76 раненых палестинцев, а также 335 человек с иностранными паспортами. Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия работает с Палестиной, Израилем и Египтом для эвакуации людей. Сегодня власти Египта впервые с 7 октября открыли КПП «Рафах». Этой возможности ждали очень много людей. Египет согласился выпустить, но не всех. В первую очередь, речь идет о раненых, людях с двойным гражданством и иностранцах.

«Сегодня мы приехали к египетской границе в надежде покинуть сектор Газа. Из-за плохой связи мы не могли связаться со своим канадским посольством. Вчера мы услышали, что границу откроют в семь утра, потому и приехали сюда в надежде покинуть Газу. У нас почти не осталось веры в то, что мы сможем уехать и спасти свои жизни», - рассказала одна из беженок.

Главная тема, которую сегодня с гневом встретил арабский мир - серия ударов по лагерю беженцев Джабалия. Заместитель генерального секретаря ООН назвал такие действия Израиля зверством, а руководитель нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН подал в отставку. Сегодня днем по лагерю беженцев был нанесен новый удар. В результате серии ударов погибли и были ранены около 500 человек, половина из которых - дети. О тактике, которой придерживается Израиль, рассказал известный журналист Сеймур Херш. По его словам, израильские танки не подходят близко, производят выстрелы с большого расстояния. Это сводит к минимуму потери среди Армии обороны Израиля, но увеличивает риски гибели гражданских.

«Солдаты не идут в атаку и не сражаются лицом к лицу с террористами. С другой стороны, такая тактика приводит к полному уничтожению зданий, независимо от того, находятся ли внутри этих строений гражданские лица», - отметил Херш.

По данным источника Херша, почти половина зданий в секторе Газа уничтожены. Израиль ставит цель разрушить 65% возможных городских путей отхода руководства ХАМАС. Из Газы было вывезено 140 тысяч мусорных контейнеров с обломками стен и крыш. Этого количества хватило бы для того, чтобы заново отстроить Великую пирамиду в Гизе.

Сегодня Йемен анонсировал мощную ракетную атаку на Израиль. Позже были опубликованы кадры, как ракеты и БПЛА из Йемена пролетели 1,5 тысячи километров и попали в Израиль, где была объявлена воздушная тревога. На этом фоне со своим заявлением выступил Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи. Сегодня он призвал к блокаде Израиля в ответ на блокаду сектора Газа.

«Исламские правительства должны настаивать на немедленном прекращении преступлений, которые израильтяне совершают в секторе Газа. Они должны прекратить поставки нефти и продовольствия сионистскому режиму. Бомбардировки должны немедленно прекратиться», - призвал Хаменеи.

Эксперты уже подсчитали, что с начала обострения конфликта Израиль сбросил на сектор Газа почти 18 тысяч бомб, что в полтора раза больше, чем было сброшено на Хиросиму и Нагасаки. Кроме того, появилась информация, что США и Израиль рассматривают возможность ввода многонационального контингента, если Израилю не удастся вытеснить ХАМАС. Американская пресса пишет, что вмешаться может и ливанская «Хезболла», если ХАМАС потерпит поражение, но пока представители палестинского движения чувствуют себя уверенно.

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