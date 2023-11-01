WAFA: десятки человек погибли при обстреле лагеря Джабалия в Газе
Крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа Джабалия вновь подвергся удару со стороны Израиля, жертвами стали десятки человек. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
«Десятки палестинских мирных жителей были убиты и другие получили ранения в результате жестокой израильской бомбардировки», - говорится в публикации.
Уточняется, что обстрел велся десятками ракет по жилым постройкам лагеря. При этом в секторе Газа ожидают еще удары по лагерю в будущем.
Накануне стало известно о как минимум 400 раненых и погибших в результате израильского удара по лагерю Джабалия. Представители израильской армии объяснили обстрел лагеря необходимостью уничтожить одного из командиров движения ХАМАС, который, по их данным, находился на территории лагеря беженцев.