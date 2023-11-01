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WAFA: десятки человек погибли при обстреле лагеря Джабалия в Газе

Елизавета Кондрикова
15:16 01.11.2023
По данным палестинского агентства, по лагерю было выпущено около десятка ракет.
WAFA: десятки человек погибли при обстреле лагеря Джабалия в Газе
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа Джабалия вновь подвергся удару со стороны Израиля, жертвами стали десятки человек. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

«Десятки палестинских мирных жителей были убиты и другие получили ранения в результате жестокой израильской бомбардировки», - говорится в публикации.

Уточняется, что обстрел велся десятками ракет по жилым постройкам лагеря. При этом в секторе Газа ожидают еще удары по лагерю в будущем.

Накануне стало известно о как минимум 400 раненых и погибших в результате израильского удара по лагерю Джабалия. Представители израильской армии объяснили обстрел лагеря необходимостью уничтожить одного из командиров движения ХАМАС, который, по их данным, находился на территории лагеря беженцев. 

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