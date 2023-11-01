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Египет объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Андрей Аркадьев
12:06 01.11.2023
Первые иностранцы уже пересекли пропускной пункт между сектором Газа и Египтом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает AFP. 

Машины скорой помощи заберут на лечение примерно 90 раненых палестинцев. Также через КПП в Египет разрешено въехать около 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством.

Колонны машин скорой помощи уже проехали через КПП, их пропускают вне очереди. Между тем десятки людей в попытке покинуть анклав штурмуют пропускной пункт, чтобы для них открыли ворота.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ХАМАС, Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев и раненых. При этом срок, на который КПП будет открыт, не установлен.

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