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Военные Йемена показали десятки пусков ракет и беспилотников по Израилю

Анна Назайкина
17:29 01.11.2023
Уточняется, что на кадрах запечатлены совместные действия ракетных войск и ВВС.
© Видео: MMY1444, X © Фото: MMY1444, X
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Десятки пусков ракет и беспилотных летательных аппаратов по Израилю с территории Йемена показали хуситы из движения «Ансар Аллах».

Соответствующие кадры разместил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) представитель движения Яхья ас-Сариа, передает RT.

Он заявил, что йеменские бойцы осуществили ракетную атаку по объектам израильской армии.

Как утверждается, на кадрах запечатлены совместные действия ракетных войск и ВВС, работа ведется по израильским целям.

Ранее Израиль опубликовал видео продвижения танков ЦАХАЛ на севере сектора Газа.

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