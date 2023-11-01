Военные Йемена показали десятки пусков ракет и беспилотников по Израилю
Уточняется, что на кадрах запечатлены совместные действия ракетных войск и ВВС.
© Видео: MMY1444, X © Фото: MMY1444, X
Десятки пусков ракет и беспилотных летательных аппаратов по Израилю с территории Йемена показали хуситы из движения «Ансар Аллах».
Соответствующие кадры разместил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) представитель движения Яхья ас-Сариа, передает RT.
Он заявил, что йеменские бойцы осуществили ракетную атаку по объектам израильской армии.
Как утверждается, на кадрах запечатлены совместные действия ракетных войск и ВВС, работа ведется по израильским целям.
Ранее Израиль опубликовал видео продвижения танков ЦАХАЛ на севере сектора Газа.