В стране и мире Палестино-израильский конфликт Военные Йемена показали десятки пусков ракет и беспилотников по Израилю Анна Назайкина Уточняется, что на кадрах запечатлены совместные действия ракетных войск и ВВС. © Видео: MMY1444, X © Фото: MMY1444, X Читайте нас на: Десятки пусков ракет и беспилотных летательных аппаратов по Израилю с территории Йемена показали хуситы из движения «Ансар Аллах». Соответствующие кадры разместил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) представитель движения Яхья ас-Сариа, передает RT. Он заявил, что йеменские бойцы осуществили ракетную атаку по объектам израильской армии. Как утверждается, на кадрах запечатлены совместные действия ракетных войск и ВВС, работа ведется по израильским целям. Ранее Израиль опубликовал видео продвижения танков ЦАХАЛ на севере сектора Газа. Экспертное мнение и аналитика