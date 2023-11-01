Хаменеи призвал остановить экспорт нефти и продовольствия в Израиль

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Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал ввести эмбарго на поставки нефти и продовольствия в Израиль из-за военной операции в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС.

«Бомбардировки Газы должны быть немедленно прекращены, а для сионистского режима (Израиль - прим. ТАСС) должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия», - агентство Tasnim цитирует слова Хаменеи.

Напомним, две недели назад глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой призвал ввести санкции против еврейского государства, в том числе наложить нефтяное эмбарго. Кроме того, министр иностранных дел Ирана потребовал создать специальный трибунал под эгидой ОИС и привлечь к суду руководство Израиля за военные преступления в секторе Газа.