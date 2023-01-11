Обороноспособность и реализация соцпрограмм: как прошло первое в этом году совещание Путина с правительством

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Россия будет повышать обороноспособность страны и продолжит реализацию социальных программ. Об этом заявил Владимир Путин в ходе первого в этом году совещания с членами правительства. Его он провел в режиме видеосвязи из резиденции в Новоогарево.

«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны. Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных Сил и частей, задействованных в СВО. И при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на благосостояние людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей», - заявил Путин.

Одной из главных тем совещания стала интеграция новых субъектов РФ. Президент отметил, что на отдельных территориях продолжаются боевые действия, но это не повод откладывать решение проблем.

«Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему. Важно задать четкие, понятные ориентиры, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, больницы, вузы и поликлиники. Когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес», - напомнил президент.

Глава государства поставил задачу - к 2030 году новые территории должны по основным показателям сравняться с остальной Россией. Все необходимые ресурсы для этого у страны есть. Отдельно Владимир Путин отметил и рост доходов страны, не связанных с нефтегазовым сектором.

«Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета не нефтегазовые доходы. Это 200 миллиардов дополнительно, что позволяет нам решить все задачи, которые мы ставим по развитию и вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными», - сказал российский лидер.

Первым о работе своего ведомства отчитался глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров. Речь шла о развитии воздушного транспорта в ближайшие годы. После доклада президент указал на то, что контрактов на производство самолетов и вертолетов на некоторых предприятиях нет даже на текущий год

«Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать перспективу заказов, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности расширять. Нет заказа даже на 23-й год», - указал Путин.

Президент поручил ускорить эту работу и выполнить ее в течение месяца.

«Нет на предприятиях контрактов, мне директора сказали. Что вы в самом деле дурака валяете, контракты когда будут? Мне директора говорят: "Нет контрактов", а у вас все сверстано. В течение месяца должно быть все сделано», - распорядился президент.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что к работе Дениса Мантурова у главы государства нет серьезных нареканий, а критика на совещании - обычный рабочий процесс. В ходе беседы коснулись и ситуации в нефтегазовом секторе и строительстве. Несмотря на санкции, темпы жилищного строительства превысили даже советские показатели.

«101 миллион квадратных метров. Это то, что уже подтверждено всеми регионами. По уточненным данным, мы сделаем еще больше. Это самый большой ввод, учитывая даже СССР. А благодаря системным мерам по поддержке дорожного строительства, у нас 170 миллионов квадратных метров уложено асфальта на дорогах», - доложил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Несмотря на то, что наше государство столкнулось с беспрецедентным внешним давлением, по итогам года все национальные проекты выполняются планово. На текущие и перспективные цели было потрачено больше 31 триллиона рублей.