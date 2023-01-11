Песков объяснил критику Путина в адрес работы Мантурова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил критику Путина в адрес работы зампредседателя Правительства - главы Минпромторга Дениса Мантурова.
По словам представителя Кремля, у российского лидера нет серьезных нареканий относительно работы министра.
«Нет. Это обычный рабочий процесс», - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у Путина серьезные нарекания к работе Мантурова.
Сегодня в ходе совещания с членами Правительства, которое проходило в режиме видеоконференции, Мантуров докладывал Путину о работе по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда.