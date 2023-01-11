В стране и мире Песков объяснил критику Путина в адрес работы Мантурова Анна Назайкина © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил критику Путина в адрес работы зампредседателя Правительства - главы Минпромторга Дениса Мантурова. По словам представителя Кремля, у российского лидера нет серьезных нареканий относительно работы министра. «Нет. Это обычный рабочий процесс», - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у Путина серьезные нарекания к работе Мантурова. Сегодня в ходе совещания с членами Правительства, которое проходило в режиме видеоконференции, Мантуров докладывал Путину о работе по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда. Экспертное мнение и аналитика