В стране и мире Путин: все проблемы обеспечения частей, задействованных в спецоперации, будут решены Тимур Шерзад Также президент подчеркнул, что Россия будет повышать свою обороноспособность. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что будут решены все проблемы с обеспечением частей, задействованных в спецоперации. «Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации», - заметил президент в ходе совещания с правительством России. Ранее в Кремле назвали уткой сообщения о якобы запрете выезда мужчин призывного возраста из России. Кроме этого, пресс-секретарь президента России отреагировал на сообщения о поставке Турцией кассетных боеприпасов Украине. Экспертное мнение и аналитика