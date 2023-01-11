«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты

Речь шла о работе по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда.

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Президент России Владимир Путин раскритиковал зампредседателя Правительства - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за работу по заказам на самолеты.

Диалог главы государства с министром состоялся во время совещания с членами кабмина, которое проходило в режиме видеоконференции. Речь шла о работе по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда.

«Долго! Слишком долго! Нет заказа даже на 2023 год!...Ну нет у предприятий контрактов, чего тут говорить?...Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет!», - сказал Путин.

Российский лидер, выслушав доклад Мантурова, возмутился отсутствием результатов. Когда глава Минпромторга попытался объясниться, он получил жесткий ответ Путина.

«Ну давайте...сейчас, закончим совещание, чего мы с вами пикироваться-то будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет...Ну чего вы в самом-то деле дурака валяете?», - ответил он.

В конце разговора президент Путин поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях - и «не позже».