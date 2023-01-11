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Путин: боевые действия на отдельных территориях новых регионов - не повод откладывать решение проблем людей

Андрей Аркадьев
15:56 11.01.2023
Президент отметил, что жители новых регионов России должны видеть и понимать, что изменится в их жизни к лучшему.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые действия, которые идут на присоединенных к России территориях, не дают повода для откладывания решения проблем жителей, заявил президент страны Владимир Путин на первом в этом году совещании с членами кабинета министров.

«На отдельных территориях продолжаются и боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу, отложить на потом решение самых насущных вопросов», - сказал глава государства.

Президент призвал ставить конкретные цели и постепенно идти к ним. Путин напомнил, что сейчас тяжелые времена, и люди хотят видеть изменения в лучшую сторону.

Также Путин пообещал решить все проблемы обеспечения частей, задействованных в специальной военной операции на Украине. Ранее  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о запрете выезда мужчин призывного возраста из России.

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