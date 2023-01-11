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Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Об этом сообщает Минобороны России.

Также в военном ведомстве перечислили заместителей Герасимова. Ими стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В МО РФ подчеркнули, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ее ходе задач, а также необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск и повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил).

Ранее в МО РФ заявили о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга.

Напомним, что накануне прошло первое в 2023 году селекторное совещание Минобороны России. Сергей Шойгу заявил, что среди главных задач, поставленных Путиным, - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС и повышения их боевых возможностей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов