Заместителями Герасимова назначены Суровикин, Салюков и Ким

Как заявили в МО РФ, повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск ВС.

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Главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким стали заместителями Валерия Герасимова, который 11 января был назначен Шойгу командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Как заявили в МО РФ, повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск ВС.

Напомним, что накануне прошло селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. В ходе выступления министр затронул различные темы, в частности, обсуждался вопрос экипировки военнослужащих. Как сказал Шойгу, боевая экипировка и снаряжение должны быть доведены до самого высокого уровня. По его словам, все, что необходимо бойцу, должно быть современным, надежным и удобным.



