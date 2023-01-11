В МО РФ заявили о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга

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Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе, добавил он.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил и об успешном наступлении ВС РФ на Донецком наступлении и освобождении населенного пункта Подгородное. Также он озвучил потери вооруженных формирований Украины в живой силе и военной технике на данном направлении. Уничтожено до 80 украинских боевиков, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Между тем, на Южно-Донецком направлении потери украинской стороны составляют до 25 человек в личном составе, а на Купянском превышают 30 человек. На Краснолиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам трех бригад. Кроме того, в районах Кузьмино и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы неприятеля. Безвозвратные и санитарные потери на данном направлении составили до 90 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции оворится, что в районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинских боевиков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов