В МО РФ сообщили о расширении масштаба решаемых задач в ходе спецоперации

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Минобороны России заявило о расширении масштаба решаемых задач в ходе спецоперации. Как сказали в ведомстве, повышение уровня руководства спецоперацией связано с необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск ВС, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.

Напомним, что Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск (сил), задействованной в спецоперации, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Его заместителями стали главком ВКС Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками Олег Салюков, а также заместитель начальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

Напомним, что 18 декабря Шойгу посетил зону спецоперации с рабочей поездкой. Министр обороны проверил позиции группировки войск и пообщался с военнослужащими. На пункте управления группировкой министр обороны заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск на операционных направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов