Шаг за шагом: как бойцы ВС РФ освобождают Соледар

Освобождение этого населенного пункта положит начало изгнанию боевиков из Артемовска - стратегически важного города, через который снабжается вся группировка противника в Донбассе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сразу несколько районов Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Удары пришлись по жилым домам. Стреляли из РСЗО «Град», были повреждены пять домов и магазин. Где-то обрушились стены, крыши, масштабные разрушения наблюдаются по всему городу. Взрывы были слышны в течение часа. Один из снарядов попал на территорию шахты имени Скочинского. Девять горняков пострадали, один погиб. Люди до сих пор пребывают в шоке от произошедшего. Обстрел начался неожиданно и застал их врасплох.

«Дважды по 10 раз было. Дом разрушен один и второй, машина. Попадание в крышу. Коммуникации все разрушены, на восстановление уйдет не менее двух дней. По городу ходить опасно», - предупредил рабочий восстановительной бригады.

Большое внимание приковано к Соледару, где националисты находятся в плотном кольце. Над городом поднимается густой черный дым. Там идут ожесточенные бои и постоянно слышны выстрелы. Российские бойцы выдавливают украинских националистов из дворов и жилых домов, где они оборудовали огневые точки. Противник отступает, сдавая опорные пункты. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин уже отметил - освобождение хорошо укрепленного Соледара близится к завершению.

Это открывает перспективы к изгнанию боевиков из Артемовска - стратегически важного города, через который снабжается вся группировка противника в Донбассе. Ситуация для националистов критическая. Особенно на фоне обращений боевиков к президенту Украины, где они жалуются, что их бросают на танки с минимальным вооружением. Одна из таких видеозаписей была сделана под Артемовском.

«Около десяти часов выехала группа из 15 бойцов, вместе с командиром роты, вооруженных только автоматами и РПГ-7, которые не эффективны против минометов, артиллерии и танков. По прибытии на позиции, противник вел прицельный огонь из тяжелого вооружения, с фронта и с флангов. Как позже выяснилось, с правого фланга другое украинское подразделение просто покинуло свои позиции и там уже находился противник, но про это нам не сказали», - посетовал боевик.

Освобождение населенных пунктов на линии боевого соприкосновения обеспечивает и авиация - прикрывая нашу пехоту. Авиаинженер загружает в отсеки ударных Ка-52 противотанковые управляемые ракеты «Вихрь». Пара вертолетов готовятся к боевому вылету и через несколько секунд взмывают в небо. На предельно малой высоте, чтобы не могли засечь радары РЛС, вертолеты летят к целям. Положительный тангаж или кабрирование - подъем носа вертолета и тут же пуск ракет по позициям боевиков в лесопосадке. Но противник успевает атаковать наш Ка-52 из ПЗРК. Летчики делают крутой маневр, ракета врага уходит мимо. Вертолеты благополучно возвращаются на базу.

«Группа сходила на применение и отработала на оценку отлично по докладу разведки. Машина очень надежная и позволяет выполнять любые задачи и в любых условиях», - рассказал командир Ка-52 Кирилл.

Российская авиация работает в связке с ракетными войсками и артиллерией. Слаженная работа дает результат - уничтожено два склада с боеприпасами и сравнены с землей позиции боевиков сразу в 126 районах. Это закрепляет преимущество российских войск на самых активных направлениях линии боевого соприкосновения, в том числе на Соледарском, Южно-Донецком и Донецком.

Реактивная и ствольная артиллерия крушит позиции боевиков и на Краснолиманском направлении. Удары по скоплениям живой силы и техники противника наносятся в населенных пунктах сразу в двух республиках одновременно. Плотный огонь не дает боевикам возможности провести организованное отступление.

«На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа», - отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Противник несет потери и на Купянском направлении. В Харьковской области огнем российской артиллерии ликвидировано два десятка националистов, бронированная машина и четыре автомобиля боевиков. Набирает обороты и контрбатарейная борьба. Наши артиллеристы уже уничтожили две американские гаубицы под Северском и Авдеевкой, а также четыре польские САУ. И это далеко не все успехи наших бойцов.

«Уничтожены три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской народной республики и Шалыгино Сумской области; две установки реактивных систем залпового огня "Град" в населенных пунктах Артемовск и Константиновка Донецкой народной республики, а также боевая машина РСЗО "Ураган" в городе Северск. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», - добавил Конашенков.

Российские истребители главенствуют в небе. В ДНР сбиты еще три вражеских Су-25, а наша система противовоздушной обороны не дает беспилотникам противника долетать до позиций российских военных, чтобы корректировать огонь артиллерии. Было сбито 10 вражеских дронов.

Но самые напряженные и ожесточенные бои по-прежнему ведутся именно в Соледаре. Город уже находится в тактическом окружении российских войск. Боевики продолжают сопротивление, но как отмечают наши командиры, этот стратегически важный населенный пункт может быть освобожден уже в ближайшие дни.