Удар неуправляемыми ракетами: кадры боевых вылетов вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, целью которых становятся опорные пункты и живая сила вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. В ходе проведения спецоперации перед армейской авиацией стоят задачи по сопровождению колонн, уничтожению вражеской бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также осуществлению поддержки подразделений российских войск с воздуха.

«Машина очень надежная, позволяет выполнять любые задачи и в любых условиях», - отметил командир Ка-52 Кирилл.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы российских ударных вертолетов Ми-28 в зоне спецоперации. В Минобороны России отметили, что в результате выполнения очередных боевых заданий экипажи уничтожили замаскированные пункты и бронетехнику украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.