Пушилин сообщил о близости освобождения Соледара

Денис Пушилин добавил, что взятие Соледара откроет очень благоприятные перспективы к овладению Артемовском и Северском - там тоже есть достаточно серьезные укрепления врага.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о близости освобождения Соледара.

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару, потому что сейчас там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», - сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин заметил, что это единственное направление, по которому враг еще может отступать. При этом, если судить по отдаваемым противником приказам и его действиям, украинские боевики еще сопротивляются в Соледаре. Но, по словам врио главы ДНР, ЧВК «Вагнер» все равно движется вперед.

При этом Денис Пушилин добавил, что взятие Соледара откроет очень благоприятные перспективы к овладению Артемовском и Северском - там тоже есть достаточно серьезные укрепления врага. А после этого перспективы уже откроются и на Краматорском направлении.

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