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Пушилин сообщил о близости освобождения Соледара

Тимур Шерзад
14:46 10.01.2023
Денис Пушилин добавил, что взятие Соледара откроет очень благоприятные перспективы к овладению Артемовском и Северском - там тоже есть достаточно серьезные укрепления врага.
Пушилин сообщил о близости освобождения Соледара
© Фото: Пресс-служба главы ДНР
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о близости освобождения Соледара. 

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару, потому что сейчас там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», - сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин заметил, что это единственное направление, по которому враг еще может отступать. При этом, если судить по отдаваемым противником приказам и его действиям, украинские боевики еще сопротивляются в Соледаре. Но, по словам врио главы ДНР, ЧВК «Вагнер» все равно движется вперед. 

При этом Денис Пушилин добавил, что взятие Соледара откроет очень благоприятные перспективы к овладению Артемовском и Северском - там тоже есть достаточно серьезные укрепления врага. А после этого перспективы уже откроются и на Краматорском направлении. 

Ранее «Звезда» показала, как расчеты «Градов» громят боевиков в районе Кременной.

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