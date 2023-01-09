В НМ ЛНР заявили о массовом бегстве украинских боевиков в Соледаре
Вооруженные формирования Украины отступают из Соледара. Как утверждает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские боевики в массовом порядке покидают город.
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Филипоненко, командир неприятельской бригады поручил подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи вывести выживших бойцов из города. Он подчеркнул, что командование бригады планировало сделать это незаметным для своих, но не получилось.
Сегодня в новой сводке о проведении специальной военной операции Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, а также отчиталось об уничтожении украинских САУ Krab польского производства.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов