В НМ ЛНР заявили о массовом бегстве украинских боевиков в Соледаре

Командование бригады планировало вывести подразделения незаметно, но сделать это не получилось.

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Вооруженные формирования Украины отступают из Соледара. Как утверждает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские боевики в массовом порядке покидают город.

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Филипоненко, командир неприятельской бригады поручил подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи вывести выживших бойцов из города. Он подчеркнул, что командование бригады планировало сделать это незаметным для своих, но не получилось.

Сегодня в новой сводке о проведении специальной военной операции Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, а также отчиталось об уничтожении украинских САУ Krab польского производства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов