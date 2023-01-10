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В Минобороны России заявили об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 в небе ДНР

14:26 10.01.2023
Вражеские самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 в небе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков. 

Активно работали и российские средства противовоздушной обороны. За сутки были уничтожены 10 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка, Кременная (ЛНР), Валерьяновка, Волноваха, Евгеновка (ДНР). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены два украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения. Они принадлежали 53-й механизированной бригаде и 108-й бригаде территориальной обороны украинских боевиков. Склады находились в районах Константиновки на территории ДНР и Орехова в Запорожской области. 

Еще были поражены 62 артиллерийских подразделения вражеской артиллерии и другие войска противника в 105 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. В районах Северска и Авдеевки в ДНР были уничтожены две украинские артсистемы М777 американского производства. 

Кроме этого, в районах Авдеевки, Северска и Звановки на территории ДНР были уничтожены четыре САУ Krab польского производства. Еще три украинские буксируемые гаубицы Д-20 подверглись уничтожению в районах Невского и Новолюбовки в ЛНР, а также в Шалыгино в Сумской области. 

Превращены в груду искореженного железа и две украинские боевые машины РСЗО «Град» - это произошло в населенных пунктах Артемовск и Константиновка в ДНР. К ним добавилась вражеская установка РСЗО «Ураган» в городе Северск. Также в Артемовске и Дзержинске удалось уничтожить две вражеские РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Конашенков озвучил актуальные цифры потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 370 самолетов, 200 вертолетов, 2 866 беспилотников, 400 ЗРК, 7 465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин РСЗО, 3 802 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 992 единиц специальной военной автотехники. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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